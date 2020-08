L’Assemblée populaire de la wilaya de Mascara (APW) a débloqué une enveloppe de 52,1 millions de dinars puisée du budget complémentaire de la wilaya de l’exercice 2020 pour l’acquisition de différents équipements médicaux en vue de renforcer les efforts de l’Etat dans la lutte contre la Covid-19, a-t-on appris mardi du président de la commission économique et financière de cette assemblée élue Brahim Benali.

Une somme de 34,6 millions DA a été dégagée du budget complémentaire 2020 de la wilaya pour l’acquisition d’ambulances ainsi que 11 millions DA pour l’achat des différents équipements médicaux au profit des structures de santé en charge des malades atteints du virus corona, a-t-il indiqué .

Un montant 6,5 millions DA a été également consacré pour l’acquisition de moyens de prévention et de thermomètres devant être utilisés durant les épreuves du baccalauréat et du BEM, a ajouté la même source.

Par ailleurs, Brahim Benali a indiqué que l’APW a consacré une somme de 225,5 millions DA au profit des communes déshéritées comprenant le plus grand nombre de zones d’ombre afin de réaliser différents projets, n otamment ceux liés à l’AEP et aux réseaux d’assainissement des eaux usées, ainsi que le soutien des écoles primaires.

Le budget complémentaire de la wilaya de Mascara pour l’exercice en cours, qui s’élève à 1,23 milliards DA, reste inférieur à celui de l’année précédente (2019) en raison de la réduction des revenus de la wilaya suite à la baisse de ses activités économiques et commerciales durant les mois précédents due à la crise sanitaire.