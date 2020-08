Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha a indiqué, mardi à Alger, que le discours du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune concernant le Plan de relance économique était "courageux et rassurant", ajoutant qu'il "prévoyait des mesures et des décisions courageuses susceptibles de libéraliser et de développer l'économie nationale".

Le discours du Président "intervient à point nommé", au regard de la crise que traverse le pays en raison du recul des cours du pétrole sur les marchés internationaux et les répercussions de la pandémie de la Covid-19, a indiqué M. Labatcha qui intervenait en marge des travaux de la Conférence nationale sur la Plan de relance économique, dont l'ouverture a été présidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Centre international des conférences (CIC). Les mesures et les décisions annoncées sont à même de contribuer à la libéralisation et au développement de l'économie nationale, a-t-il ajouté.

Le SG de l'UGTA a mis en avant les solutions "réa listes" proposées par le Président Tebboune, "favorables" à l'économie nationale, ajoutant que par le passé "le dossier du développement de l'économie nationale se traitait de manière théorique avec des solutions difficilement applicables sur le terrain".

Il a également salué le souci du Président de la République de numériser les secteurs économiques pour consacrer la transparence et la célérité des transactions, relevant que "la bureaucratie a entravé l'économie nationale et contribué à la propagation de la corruption". Dans ce contexte, M. Labatcha a salué la décision du Président de la République portant dépénalisation de l’acte de gestion et la libération des investissements de toute restriction, affirmant que l’Algérie "a besoin actuellement de libéraliser l’investissement, car la roue de l’économie est à l’arrêt en raison de la crise du marché pétrolier et de la crise sanitaire".

La pénalisation de l'acte de gestion "freinait auparavant les capacités des investisseurs et des gestionnaires à tel point que certains d’entre eux ont gelé de grands dossiers économiques, par crainte de devoir rendre des comptes et pour garder leurs postes de responsabilité", ajoutant que le président Tebboune "a rassuré les investisseurs et les gestionnaires, et leur a assuré la protection". M. Labatcha a salué également l’annonce par le Président de la République d’accorder des affectations financières avant la fin de l’année en cours pour encourager l’investissement, affirmant que cette mesure est à même de "créer des postes d’emploi et de réduire le taux de chômage qui a augmenté de façon importante".

Le SG de l’UGTA a évoqué les principales propositions faites par le partenaire social lors cette rencontre. "Le succès de la nouvelle politique économique est tributaire de la stabilité sociale", selon les propositions de la centrale syndicale. Dans ce cadre il a souligné la nécessité "d’appliquer correctement les lois de la République", ajoutant que la loi n’est, parfois, pas appliquée comme il se doit, en particulier lorsqu’il s’agit de manœuvres concernant la représentation syndicale et les relations de travail notamment dans le secteur privé". La centrale syndicale propose également "l’intégration de l’économie informelle dans l’économie organisée, en exploitant la liquidité importante que recèle les opérateurs activant dans l’économie parallèle".