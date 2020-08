Le nouveau Directeur sportif de l'USM Alger, Antar Yahia a défendu ses choix en matière de recrutement, en affirmant lors d'une conférence de presse tenue mercredi matin à Alger, qu'il a "choisi le staff technique et les joueurs les mieux habilités à adhérer" à son projet.

"A chaque situation les personnes qu'il faut. C'est aussi pour cela qu'on parle +d'homme de la situation+. En ce qui concerne mon projet avec l'USMA, j'ai choisi les collaborateurs avec lesquels je pense pouvoir réussir" a indiqué l'ancien capitaine des Verts au stade Omar Hamadi.

"Mes critères de sélection n'avaient rien à voir avec le nom, le prestige ou ce genre de choses. C'était plutôt une question de compétence, de sérieux et de compatibilité avec ma vision des choses" a-t-il encore expliqué.

Le choix de François Ciccolini comme nouvel entraîneur de l'équipe senior n'a pas fait l'unanimité parmi les supporters, surtout que le nouveau propriétaire du club, le Groupe Serport, avait promis des noms d'envergure, même au niveau de la barre technique, pour redorer le blason du club. Cepen dant, Antar Yahia s'est dit convaincu que les bons résultats ne s'obtiennent pas forcément en misant sur des "noms", mais plutôt en faisant des choix rationnels, et adaptés aux aléas du terrain. "Une chose est sûr, ce projet avec l'USMA me tient vraiment à cœur et j'ai l'intention de tout mettre en œuvre pour le réussir. D'ailleurs, je suis déjà en plein dedans" a-t-il ajouté.