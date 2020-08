Six prisonniers ont trouvé la mort lors d'une bagarre entre détenus dans une prison située dans l'Etat de Parana, dans le sud du Brésil, a-t-on indiqué mardi de source officielle.

L'incident s'est produit lundi soir dans la prison publique d'Ibipora, lorsque les détenus se sont affrontés pour des raisons qui font l'objet d'une enquête, a déclaré le Secrétariat de la sécurité publique du Parana dans un communiqué. Pendant la bagarre, les détenus ont mis le feu aux matelas où ils dormaient, obligeant les gardiens de la prison à ouvrir le reste des cellules pour que les autres détenus puissent quitter les lieux.

La police civile, qui gère la prison avec le département pénitentiaire de Parana, a alors alerté les équipes d'opérations spéciales pour "rétablir l'ordre et maitriser les prisonniers", qui ont été transférés dans la cour de la prison.

Les autorités ont ouvert une enquête pour clarifier les raisons de la bagarre et en identifier les responsables, comme elles ont annoncé le transfert "d'au moins 25 prisonniers" vers d'autres prisons du Parana.

La police militaire avait établi un périmètre extérieur afin de renforcer la sécurité dans la zone. Le système pénitentiaire brésilien est considéré par les organisations internationales comme l'un des plus surpeuplés, une situation qui s’est vu compliquer avec la pandémie du nouveau coronavirus.

Le Département national des pénitenciers, une agence d'Etat, est responsable d'une population carcérale de près de 750.000 personnes, l'une des plus importantes au monde.