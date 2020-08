Vingt-deux (22) personnes ont trouvé la mort et 1.439 ont été blessées dans 1.168 accidents de la route survenus à travers le territoire national au cours de la période s'étalant du 9 au 15 août, selon un bilan établi mercredi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya Tizi-Ouzou où 5 personnes sont décédées et 34 autres ont été blessées suite à 32 accidents de la route. Les unités de la Protection civile sont intervenues, d'autre part, pour procéder au cours de la même période, à l'extinction de 2.982 incendies urbains, industriels et autres.

Concernant les incendies en milieu naturel, la Protection civile fait état de 427 incendies ayant causé des pertes estimées à 2.925 ha de forêt, 1.536 ha de maquis, 1.791 ha d’herbes, 16.530 bottes de foins, 414 palmiers et 16.076 arbres fruitiers. En matière de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 469 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas où il a été rappelé aux citoyens la nécessité de respecter le confineme nt ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Ces unités ont effectué, en outre, 747 opérations de désinfection ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publique et privés, ainsi que les zones d'habitation.