Une commission interministérielle a inspecté mardi les sites proposés pour le relogement des familles sinistrées suite aux secousses telluriques qui ont frappé le nord de la wilaya de Mila le 17 juillet et 10 août, a appris l’APS de la secrétaire générale de la wilaya, Mme Khadidja Saïfi.

Trois des sites proposés se trouvent au chef-lieu de wilaya, quatre dans la commune d’Ain Tine, un à Sidi Khelifa, un à Grarem Gouga et un à Zaghaïa, a précisé la même source.

Selon les données présentées au cours de la réunion tenue par cette commission avec les autorités locales au siège de la wilaya, plus de 450 hectares est la superficie totale de ces sites proposés pour la prise en charge des sinistrés de ces secousses qui ont causé d’importants dégâts dont 539 habitations classées dans la catégorie rouge.

Le plus grand site proposé occupe 268 hectares sur les hauteurs de la commune de Sidi Khelifa (23 km au Sud de Mila) tandis que les superficies des autres sites varient de 3 à 69 hectares, selon les mêmes données. "Les conclusions de la commi ssion interministérielle composée de représentants des ministères de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et de l’Agriculture et du Développement Rural seront soumises aux autorités centrales pour y trancher", a déclaré la secrétaire générale de wilaya.

La nature de la prise en charge sera également déterminée surtout que lors des rencontres avec les autorités locales, les sinistrés ont proposé l’octroi de terrain à bâtir à la place de logements dans des immeubles, est-il indiqué.