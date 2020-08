Dans un communiqué publié la veille de la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année, le CNDH a plaidé pour l'attachement aux valeurs et aux principes humanitaires "ayant pour base solide le respect des droits de l'homme et de ses libertés fondamentales".

Le CNDH a mis en avant, à cette occasion, les efforts consentis par les médecins, les infirmiers et le personnel du secteur de la santé ainsi que les éléments de la protection civile, de la police et de la Gendarmerie nationale, outre les associations, les organisations et les jeunes qui travaillent sans relâche dans des conditions difficiles afin d'être au service des autres et de les prendre en charge en vue de la lutte contre le covid-19.

Pour le CNDH, la célébration de cette journée est une occasion pour se rappeler des sa crifices "de tous les agents humanitaires dans le monde qui ont sacrifié leur vie afin d'être au service des catégories vulnérables notamment dans les zones de conflit et de guerre".