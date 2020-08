L'exécutif québécois va mobiliser 106 millions de dollars à la Santé pour recruter 1000 employés supplémentaires, en prévision d’une deuxième vague de Covid-19. «Maintenant que nous avons tiré des leçons constructives des difficultés rencontrées ces derniers mois, nous sommes en mesure d'agir de manière préventive et ciblée en vue d'une deuxième vague du virus», a indiqué le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé lors d’une conférence de presse.

Grâce au recrutement d'environ 1.000 équivalents temps complet, les établissements régionaux auront notamment une meilleure capacité à retracer rapidement les cas de COVID-19, à prévenir et à gérer les éclosions dans les différents milieux et à coordonner les actions visant à développer un éventuel vaccin, selon l'exécutif.

Le plan dévoilé mardi s'articule autour de neuf axes d'intervention, à savoir les milieux de vie pour personnes âgés, les clientèles vulnérables, la main-d'œuvre, le dépistage, la prévention et le contrôle des éclosions, l'organisation clinique et les services, l'approvisionnement, la gouvernance et les communications.