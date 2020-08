Les Etats-Unis où le nombre de décès dus au nouveau coronavirus (Covid-19) depuis juillet est six fois plus élevé que la moyenne observée dans les autres économies à revenus élevés, est l"'un des rares pays à échouer à contrôler l'épidémie", a rapporté le site d'information américain Axios.

Parmi les 83 pays et régions figurant dans la liste de ces pays établie par la Banque mondiale, les Etats-Unis sont "l'un des rares" à avoir échoué à contrôler le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon ce média. Depuis le 1er juillet, 75% de tous les nouveaux cas d'infection confirmés et 69% de tous les décès associés dans ces pays ont été enregistrés aux Etats-Unis, lesquels représentent 27% de la population totale de ce groupe, note Axios. S'appuyant sur des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Université Johns Hopkins, le site constate que d'autres pays et régions riches ont connu des pics épidémiques et des hausses de décès aussi "terrifiants" qu'aux Etats-Unis. Mais, ajoute-t-il, les Etats-Unis demeurent "une exception", car depuis que ce pays "a été frappé si tôt et si durement, il ne s'en est jamais complètement remis".

Sur les dix pays qui connaissent les plus fortes hausses journalières, les Etats-Unis sont la seule économie à revenus élevés, observe Axios.