Dans le même temps, le nombre de décès liés au COVID-19 dans le monde a atteint 778.557, selon le CSSE. Les Etats-Unis sont le pays du monde le plus affecté par la pandémie, tant en nombre de cas confirmés que de décès, qui s'élèvent désormais respectivement à 5.480.487 et 171.687. Viennent ensuite le Brésil avec 3.359.570 cas et 109.888 décès, puis l'Inde qui a confirmé plus de 2,7 millions d'infections.

Les autres pays dont le bilan a dépassé 400.000 cas sont la Russie, l'Afrique du Sud, le Pérou, le Mexique et la Colombie. Ceux qui comptent plus de 30.000 décès sont le Mexique, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Italie et la France, selon les données du CSSE.