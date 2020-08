Le Croissant rouge algérien (CRA) a été destinataire, mardi à Alger, d’une donation financière de l’entreprise Suez Algérie, spécialisée dans le traitement des eaux, et ce, dans le cadre de la contribution à l’effort national de lutte contre le Coronavirus.

D’un montant de 6,5 millions de DA, ce don sera destiné à l’achat d’un scanner au profit d’un des hôpitaux du pays, dont le coût oscille entre 20 et 30 millions de DA, a déclaré à la presse la présidente du CRA, Saida Benhabyllés, lors de la cérémonie de signature de la donation.

"C’est un hôpital d’une capacité de 240 lits mais qui ne dispose que d’un ECG.

Nous avons renforcé ses capacités par un second et lançons à présent un appel aux bienfaiteurs pour mettre à la disposition de son service dédié à la Covid-19 un scanner et ce, à travers la collecte de la totalité de la somme permettant son acquisition", a-t-elle ajouté.

Tout en notant que cet équipement permettra "aux plus démunis de cette wilaya de recourir au scanner, car ne pouvant se permettre son coût onéreux chez le privé", Mme Benhabyllés a souligné que l’action d e Suez Algérie "témoigne de la crédibilité dont jouit le CRA auprès des entreprises nationales et étrangères, nombreuses à proposer leurs aides à celui-ci et qui en fait usage en toute transparence".

"Nous voulons être partie prenante de l’effort national de lutte contre le Coronavirus.

Ce pourquoi, nous avons contribué à équiper un hôpitaux de sorte à ce que cette donation profite au plus grand nombre de personnes", a indiqué, pour sa part, le Directeur général de Suez Algérie, Ali Nouioua, rappelant que celle-ci est présente depuis de nombreuses années en Algérie et compte à son actif le projet de dessalement d’El-Hamma.

Il ajoutera qu’en raison "de la complexité de la crise sanitaire actuelle", l’entreprise œuvre à "maintenir un maximum d’eau pour la population algéroise, en lui livrant 25 % de cette substance", relevant que celle-ci "est la base de l’hygiène", avant de détailler la stratégie interne mise en place par Suez Algérie afin d’éviter les contaminations parmi son personnel.

Prochainement un numéro vert pour le soutien psychologique

Un numéro vert, destiné à apporter l’appui psychologique aux personnes impactées par le Coronavirus, sera prochainement mis en place par le CRA, au niveau de son siège, a annoncé, lors de la même occasion, sa présidente.

"Cet important projet impliquera également l’association +Planning familial+ qui mettra à notre disposition des psychologues qu’elle rémunérera ainsi que le ministère de la Poste et des Télécommunications qui assurera la gratuité du numéro vert", précisera-t-elle, notant que cette action symbolise "la solidarité entre les ONG, les pouvoirs-publics et le CRA".

Evoquant l’apport du Croissant à la lutte contre la pandémie de la Covid-19, Mme Benhabylés a assuré que celui-ci a été "prévenant" dés l’apparition du virus en Chine, en procédant, avec le concours de la Fédération internationale des Croix et des Croissants rouges, à la formation de ses bénévoles sur la gestion des catastrophes et pandémies.

En outre, poursuit-elle, des campagnes de sensibilisation aux dangers du Coronavirus ont été réalisées à travers le territoire national, alors que plus de 250.000 familles issues de régions défavorisées ont bénéficié de colis alimentaires et de kits d’hygiène, en sus du renforcement des moyens des structures hospitalières, la dernière en date étant celle de Ferdjioua (Mila).