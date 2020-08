Une commission spécialisée a entamé ses inspections concernant le respect du protocole sanitaire préventif au niveau de structures des œuvres universitaires, en prévision de la reprise des activités pédagogiques, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locales des œuvres universitaires.

Regroupant des spécialistes dans le domaine de la santé préventive, la commission inspecte la situation des cinq structures d’œuvres universitaires se trouvant à Adrar, et leur mise en place des conditions de prévention sanitaire contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué Mohamed Kerroumi, directeur adjoint des œuvres universitaires d’Adrar.

L’opération intervient en application des instructions de la Direction générale de tutelle visant à veiller au plus près au respect du protocole sanitaire de prévention de la pandémie du Covid-19 en milieu estudiantin, a-t-il ajouté.

La commission en question inspecte le respect de ces conditions au niveau des résidences universitaires, en évaluant les aménagements déployés et la levée des réserves émises auparava nt concernant le respect de ce protocole préventif.

Selon le même responsable, la direction des œuvres universitaires travaille de concert avec les services pédagogiques de l’Université d’Adrar pour préparer l’accueil des étudiants, éviter leur regroupement intensif au niveau de l’Université et des résidences universitaires, pour justement assurer la bonne mise en œuvre du protocole sanitaire préventif.