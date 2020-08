Le Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale (MDN), le Général-major Abdelhamid Ghriss a présidé, lundi à l'Ecole nationale de la santé militaire (ENSM) Kaddi-Bakir à Ain Naadja (Alger), la cérémonie de sortie de la 33ème promotion d'officiers et d'élèves de différentes spécialités médicales, en présence du Directeur central des Services de la santé militaire, Abdelkader Bendjelloul et de cadres de l'Armée nationale populaire (ANP).

Cette promotion baptisée du nom du chahid de la Glorieuse guerre de libération "Abed Tayeb Ahmed", dit "Si Abed", compte des praticiens spécialistes en sciences médicales titulaires d'un diplôme d'études médicales spécialisées, et des élèves officiers d’actives titulaires d'un doctorat en sciences médicales.

Le Commandant de l'Ecole, le général Mohamed Mohcine Sahraoui a prononcé une allocution dans laquelle il a passé en revue les grands axes de la formation, les connaissances scientifiques et militaires, les méthodes et moyens pédagogiques "les plus développés" assurés par le haut commandement de l'ANP, au profit des élèves dispensés par d es encadreurs qualifiés, en vue de permettre aux diplômés d'accomplir leurs missions avec «professionnalisme».

Il a également appelé les promotions sortantes à "déployer davantage d'efforts et à donner le meilleur exemple sur le terrain pour la défense de la sécurité, de la souveraineté et de la stabilité du pays".

Après la prestation de serment par les élèves de la promotion sortante, des grades ont été décernés et des certificats remis aux élèves lauréats de cette promotion.

A la fin de la cérémonie, la famille du Chahid Abed Tayeb Ahmed a été honorée, ainsi que les enseignants et les élèves lauréats.

Né le 25 avril 1928 à Sendjas dans la wilaya de Chlef, le chahid Abed Tayeb Ahmed rejoint, en 1955, les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) où il a été désigné aide-soignant dans l’équipe médicale de la Wilaya historique IV (3ème région) et avait participé à plusieurs batailles jusqu'à ce qu'il tombe au champ d'honneur en 1960, lors d’une mission avec nombre de ses frères moujahidine à Tissemsilt, suite à une embuscade dressée par les forces de l’occupant français.