Le Premier secrétaire national du Front de forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé lundi à Tizi Ouzou la nécessité de "faire appel à notre Histoire et puiser dans nos expériences passées pour construire l’Algérie de demain".

M. Aouchiche s’exprimait en marge d’un Conseil fédéral, organisé au siège de la fédération du parti, pour préparer la célébration du double anniversaire de l’offensive du 20 août 1955 dans le nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam du 20 août 1956 à Ifri Ouzelaguene (Bejaia).

Il a indiqué qu'"il est plus que jamais temps de faire appel à notre Histoire et puiser dans nos expériences passées pour construire l’Algérie de demain". Une Algérie, pour lui, qui a besoin, aujourd'hui, "de la construction d’un pacte national qui impliquera toutes les forces vives de la nation afin de sortir de la crise multidimensionnelle que vit le pays depuis plusieurs années".

M. Aouchiche a observé que "le peuple algérien doit aujourd’hui s’engager sur la voie de la construction d’un Etat fort, démocratique et social, tel qu'énoncé dans les textes référentiels de la Révolution algérienne et notamment la Proclamation du 1er novembre 1954". Pour cela, a-t-il ajouté, "les expériences passées, puisées dans notre Histoire, nous démontrent qu’il n’y a que le consensus national, impliquant toutes les forces vives de la nation (...), qui pourra apporter une solution politique durable à la crise que vit l’Algérie".

Ces deux événements (Offensive du nord Constantinois et Congrès de la Soummam, marquant la Journée nationale du Moudjahid, sont "deux actes fondateurs de la Révolution algérienne" qui ont permis à l’Algérie de recouvrer son indépendance. Leur célébration "est une occasion pour s'incliner à la mémoire des Chouhada et rendre hommage aux moudjahidine qui ont libéré le pays du joug colonial français", a-t-il relevé.

Lors de la réunion du Conseil fédéral du FFS, M. Aouchiche a rappelé que les positions et les principes fondateurs du FFS sont "immuables", soulignant que le projet de construction d’un consensus national impliquant toutes les forces vives de la nation est "toujours d’actualité".

Il a appelé à "tracer une ligne de démarcation entre les militants et citoyens sincères qui veulent le bien de leur pays et ceux qui cherchent à se repositionner sur le plan politique". Cette rencontre qui rentre dans le cadre du programme de la direction nationale du FFS, prévoit d’autres activités et rencontres à Bejaia, Constantine et dans l’ouest du pays, a-t-on appris auprès de ce même responsable.