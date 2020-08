"Après plusieurs jours d'hésitation, plusieurs transporteurs privés de voyageurs ont décidé de reprendre leur service à la grande joie des voyageurs", a indiqué à l'APS, M. Abdellah Rezouali, chef de service à la direction de transport. Le service a repris timidement, mais avec le temps tous les transporteurs vont reprendre."Nous avons enregistré la reprise de la ligne Bouira-Ain Bessam, Bechloul et qu'Ath Laâziz", a expliqué M. Rezouali. Au niveau de la gare routière de la ville de Bouira, la vie a repris ses droits, et plusieurs voyageurs ont pu se déplacer vers d'autres communes. "Certains autres ne veulent pas reprendre notamment avec les restrictions imposées par le dispositif de prévention contre la Covid19. Ils ne veulent pas travailler à uniquement 50% de places, mais ils vont être obligés de travailler avec, car il s'agit d'une mesure pour protéger la santé publique", a souligné le même responsable. A Bechloul (Est de Bouira), les transporteurs ont repris leur travail le plus normalement. Plusieurs bus de transport ont assuré les dessertes vers Bouira.

"Nous sommes obligés de revenir pour travailler. Nous n'avons pas d'autres ressources. Le confinement a trop duré", a avoué Smail Chain, un des transporteurs privés de voyageurs de la région.

Les bus sont à moitié pleins pour assurer la distance de prévention et pour éviter tout risque de contamination. Pour leur part, les voyageurs ont beaucoup attendu cette reprise pour qu'ils puissent effectuer leurs déplacements, notamment pour ceux qui travaillent à l'extérieur de leurs communes.

"Dieu merci, le transport a enfin repris. C'est un début de retour à la normale. Beaucoup de voyageurs ont pu se déplacer facilement à Bouira", a confié un cinquantenaire à l'APS. Dimanche, quelques bus privés de transport de voyageurs ont repris leurs services vers Bouira. M. Rezouali a saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les transporteurs pour qu'ils reprennent leur travail en se confirmant aux règles de prévention et d'hygiène.

"Le respect des mesures de prévention et d'hygiène est indispensable pour protéger les citoyens contre la Covid19", a insisté M. Rezouali.