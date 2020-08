"Au cours de la réunion tenue dimanche entre le directeur technique national et le directeur général des Sports du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), il a été question d'aborder la reprise des entraînements.

Au vu des prochaines échéances, nous avons pris la décision de programmer un stage pour l'équipe nationale, probablement à Seraïdi (Annaba), en prévision du 2e tournoi qualificatif au Mali", a indiqué à l'APS le président de la FABB Rabah Bouarifi, soulignant que la sélection des U18 "est également concernée par un stage à cette date".

L'ensemble des activités sportives sont suspendues depuis le 16 mars dernier, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

"Avant d'entamer leur stage, les joueurs de la sé lection seront regroupés au centre de Souidania pour subir des tests de dépistage du Covid-19.

Les athlètes testés négatifs rallieront Annaba, alors que ceux testés positifs seront appelés à observer une période de confinement", a-t-il ajouté.

Le patron de la FABB a reconnu que le Cinq national "aura du mal à se préparer convenablement d'ici novembre prochain, en l'absence de matchs amicaux, et la longue période d'inactivité causée par la pandémie. Je souhaite que Fiba Afrique revoit le calendrier et décale le tournoi prévu au Mali à 2021". En cas de qualification, l'équipe nationale algérienne jouera un dernier tournoi qualificatif en février 2021, avant la phase finale de l'AfroBasket, prévue à Kigali (Rwanda) du 24 août au 5 septembre. Par ailleurs, la FABB a demandé au MJS une dérogation pour permettre au GS Pétroliers "de reprendre les entraînements en vue de sa participation à la saison régulière de Basket-ball Africa League", prévu initialement en mars dernier, mais reportée au début de l'année prochaine en raison de la pandémie du Covid-19. La Direction générale des sports du MJS a entamé dimanche une série de discussions avec les différentes fédérations sportives, en vue de la reprise des entrainements. A travers cette démarche initiée sur instruction du ministre de la Jeunesse et des Sport Sid Ali Khaldi, le MJS compte prendre le dossier à temps en attendant le feu vert des autorités compétentes pour la reprise des activités sportives et la réouverture des différentes installations sportives (stades, salles OMS, piscines ...).