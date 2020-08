Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Racep Tayyip Erdogan ont discuté lundi de l’évolution des crises en Libye et en Syrie lors d'un appel téléphonique, a annoncé le Kremlin.

Dans un communiqué repris par des médias, le Kremlin a indiqué que les deux dirigeants se sont focalisés principalement sur la crise en Libye et ont affirmé la nécessité pour les parties au conflit "de faire de réels pas vers un cessez-le-feu durable et d’entamer des négociations directs conformément aux recommandations de la Conférence de Berlin et la résolution (2510) du Conseil de sécurité des Nations Unies ". La résolution adoptée à l'unanimité le12 février 2020, appelle à un cessez-le-feu et l'application d'un embargo sur les armes en Libye.

Aussi, le communiqué ajoute que les deux dirigeants ont réitéré leur intention "d’intensifier leurs efforts en matière de lutte anti-terroriste" en Syrie, mettant l’accent sur davantage de coordination dans le cadre de l’accord signé en 2018 entre Moscou et Ankara faisant d’Idlib " une zone de désescalade ". L'entretien entre les deux dirigeants intervie nt, alors qu'une patrouille conjointe turco-russe avait été touchée par une explosion dans la région d'Idlib.