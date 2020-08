Le gouverneur de l'Etat de Khartoum, Ayman Khaled, a exprimé ses regrets quant à l’emploi "excessif" de la force lors des manifestations organisées lundi dans la capitale soudanaise, ont rapporté des médias locaux.

Dans un communiqué repris par l'agence de presse soudanaise (Suna), le gouverneur de Khartoum, Ayman Khaled, a exprimé ses "regrets" au sujet des incidents qui se sont produits lors de manifestations lundi dans la capitale soudanaise et qui ont conduit à des affrontements entre les manifestants et la police.

Partant de ses engagements qu'il a mentionnés dans une déclaration précédente portant protection des convois de manifestants, le responsable de l'Etat de Khartoum a dit avoir rencontré lundi soir le procureur général, Maulana Taj Al-Sir Al-Habr, et un certain nombre de procureurs supervisant les forces de police chargées de sécuriser les manifestations, et ils lui ont donné des éclaircissements sur les incidents". Il a ajouté: "D'après ce qu'ils ont dit, le gaz lacrymogène a été tiré sur la base de leur appréciation de la situation, mais malgré leurs justifications f ournies, je vois que la force utilisée était excessive et contredit l'approche de l'ère de la liberté, de la paix et de la justice".

"Je continuerai d'enquêter sur toutes les violations qui se sont produites, et nous les traiterons sérieusement et de manière résolue", a-t-il poursuivi.

L'Etat de Khartoum a été témoin d'affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants qui ont tenté de prendre d'assaut le Conseil des ministres, au cours desquels les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes qui ont fait des blessés parmi les manifestants et les forces de police. De son côté, le ministère soudanais de l'Intérieur a confirmé que "cette décision de lancer du gaz lacrymogene était venue selon les estimations de la situation et justifiée par une tentative d'un groupe de manifestants de prendre d'assaut le Conseil des ministres". Des milliers de Soudanais ont manifesté lundi à Khartoum sous le slogan de "corriger le cours de la révolution", à l'occasion du premier anniversaire de la signature du document constitutionnel. Le gouverneur a indiqué que les différents organes gouvernementaux avaient rendu une décision pour la libération de tous les détenus. Il a souligné que "la Révolution avait réussi à mettre fin pacifiquement à l’ère de la tyrannie et de l’oppression, et qu’el le procède avec force pour compléter ses demandes, qui trouveront le soutien et la facilitation de tous les secteurs du gouvernement de l’Etat de Khartoum".