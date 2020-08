Le juge des mineurs près tribunal de Bab el Oued a placé sous mandat de dépôt un mineur à l’origine d’un accident de circulation au niveau de la RN 11 à El Hammamet, ayant coûté la vie à un motocycliste et entraîné de graves blessures à son accompagnateur, ont indiqué, lundi les services de Sûreté de la wilaya d’Alger.

« Le 12 août 2020, vers les coups de 23h00, un accident de circulation mortel est survenu entre un véhicule utilitaire et une motocycle, au niveau de la Route nationale RN 11 à El Hammamet, près du barrage sécuritaire érigé à proximité de la 5e Sûreté urbaine d’El Hammamet relevant de la Sûreté de la Circonscription administrative de Chéraga, », lit-t-on dans un communiqué explicatif de la Cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de la wilaya d’Alger.

« L’accident s’est produit après que le conducteur du véhicule (s’avérant être un mineur), a dépassé dangereusement et à une vitesse excessive un autre véhicule, ce qui a entraîné une collision entre lui et un motocycliste et son compagnon qui, tous deux, furent atteints de blessures graves », précise le communiqué. « Les services de la Sûreté urbaine sont alors intervenus immédiatement et les deux blessés ont été transportés en urgence par les éléments de la Protection civile vers l’hôpital le plus proche, Bologhine Ibn Ziri à Bainam, où le médecin a confirmé le décès du motocycliste », indique le communiqué ajoutant que « son compagnon a été transféré vers l’hôpital Lamine Debaghine de Bab el Oued où il est toujours hospitalisé, en raison de fractures et de graves hématomes ».

« Sur la base de ces données et sous la supervision du Procureur de la République territorialement compétent, le mineur a été transféré au siège de la 5e Sûreté urbaine d’El Hammamet où il a été entendu en compagnie de son tuteur légal « sa mère », tout en consignant les propos dans le PV d’audition ».

« Le 16 août 2020, les parties de l’affaire ont été présentées devant le Procureur de la République près tribunal de Bab el Oued, qui a transmis l’affaire au juge des mineurs qui, à son tour, a placé le mineur sous mandat de dépôt à l’établissement pénitentiaire de Koléa, au pavillon des mineurs », a conclu le communiqué.