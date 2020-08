Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a affirmé lundi qu'il était prêt à se faire administrer le vaccin contre le coronavirus développé par la Russie si celui-ci se montrait efficace. "Je serai le premier à me faire vacciner, car cela est très important pour moi.

Mais nous devons savoir exactement ce qu'il en est, garantir qu'il soit efficace et qu'il est bien accessible à tous", a déclaré le chef de l'Etat mexicain en conférence de presse. M. Lopez Obrador a indiqué que le Mexique prendrait contact avec les autorités russes et chinoises dans le cas où l'un de ces deux pays mettraient au point un vaccin efficace contre le Covid-19.

"Si en Russie, en Chine, ils ont en premier un vaccin et que ce dernier se montre efficace pour sauver des vies, nous établirons immédiatement des contacts.