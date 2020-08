La Syrie a connu une hausse des décès et des cas de contamination au nouveau coronavirus parmi les médecins, en particulier dans les hôpitaux de Damas, ont rapporté lundi plusieurs sources médicales.

Depuis déjà près de deux semaines sur les réseaux sociaux, médecins et militants s'inquiètent d'une explosion du nombre de patients atteints par la maladie Covid-19. Ils craignent que la Syrie ne soit incapable de juguler la pandémie, le secteur de la santé étant frappé de plein fouet par le conflit meurtrier qui ravage le pays depuis 2011, avec notamment des hôpitaux sous-équipés ou endommagés. Depuis le 25 juillet, le syndicat des médecins de Damas a publié sur Facebook les noms et photos de 31 médecins décédés "en luttant contre le coronavirus", certains résidant à l'étranger.

Lundi, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), citant des données du ministère syrien de la Santé, a fait état de 69 cas de contamination parmi les travailleurs de la santé. Parmi eux, 48 se trouvent à Damas et 13 dans les environs, d'après la même source. "Cela met en évidenc e les risques particuliers auxquels sont confrontés les travailleurs de la santé", a mis en garde l'agence onusienne sur son compte Twitter. Le ministère syrien de la Santé, qui a jusqu'ici officiellement recensé 1.677 cas dont 64 décès, avait récemment reconnu ne pas toujours avoir "la capacité de mener des dépistages à grande échelle dans les différentes provinces".

Il avait mis en garde contre une "propagation de l'épidémie dans les villes" alors que le pays ne dispose que de 25.000 lits d'hôpital.