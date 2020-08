Un centre de dépistage du coronavirus Covid-19 sera prochainement mis en place à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf" (USTO-MB), a-t-on appris lundi du vice-recteur de cet établissement.

L'USTO-MB sera dotée prochainement d'un centre de dépistage de la Covid-19, et ce, avec le soutien financier de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DG-RSDT), a précisé à l'APS le vice-recteur Lahouari Chaa. Le centre sera installé au niveau des locaux du Laboratoire des productions et valorisations végétales et microbiennes, a-t-il indiqué. La future structure sera supervisée par la Faculté des sciences de la nature et de la vie et le Laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire qui mettra en place une équipe de volontaires constituée d'enseignants chercheurs, doctorants et techniciens, a fait savoir le vice-recteur.

Cette opération intervient dans le sillage de nombreuses actions menées par l'USTO-MB dans le cadre de sa contribution à la prévention et lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on rappelé, évoquant notamment la fabrication de masques à visière, de gel hydroalcoolique, la réparation d'équipements hospitaliers et la conception d'un modèle de respirateur artificiel.