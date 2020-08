Les travaux de réalisation d’un hôpital de 60 lits de la commune de Boualem (El-Bayadh) seront relancés après le choix d’une nouvelle entreprise en charge du chantier, a-t-on appris du directeur de wilaya de la Santé et la population.

Les procédures de résiliation du contrat avec l’entreprise actuelle chargée de la réalisation de ce projet seront prochainement entamées, a indiqué le responsable du secteur, Smaïl Benbrahim. Le projet, entamé en 2012, enregistre un taux d’avancement de 87%, et connaît plusieurs difficultés liées au non-respect des conditions de réalisation et au retard dans sa réception. Le même responsable a ajouté que sitôt la procédure de résiliation achevée, il sera procédé à la désignation d'une nouvelle entreprise pour achever les travaux restants de ce projet, ayant nécessité un budget de 1,76 milliard DA.

Par ailleurs, une étude portant réalisation d’un hôpital de 60 lits dans la daïra de Rogassa sera lancée prochainement.

Une autre étude pour la réalisation d’un hôpital similaire à Brizina vient d’être finalisée, a ajouté la même source.