Une convention entre Algérie Télécom et la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers a été signée lundi à Alger visant à accompagner les artisans dans la production de bavettes qui seront offertes gracieusement aux élèves candidats aux prochaines épreuves du BEM et Baccalauréat ainsi qu'aux personnels de la Santé.

La cérémonie de signature de cette convention s'est déroulée en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, et du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou L'accord porte sur la création de 56 unités de production de bavettes au niveau des Chambres d'artisanat et des métiers déployées à travers l'ensemble des wilayas et wilayas déléguées.

M. Boumzar a indiqué, en marge de cette cérémonie, avoir supervisé en présence de M. Hamidou, la signature de cette convention "de mécénat pour accompagner les artisans en leur fournissant le matériel nécessaire pour la confection de bavettes". "L'équipement de ces unités de production de bavettes a pour objectif de fournir gracieusement des bave ttes en priorité aux élèves candidats aux différentes épreuves de fins d'année (BEM et baccalauréat) et aux personnels du secteur de la santé, mobilisés dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19)", a-t-il expliqué.

Pour le ministre, "le sponsoring et le mécénat seront destinés prioritairement aux projets d'intérêt public comme ceux de l'Education, la Santé et le Sport pourvoyeur de médailles".