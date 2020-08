Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé un Conseil interministériel, consacré à l'examen de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle et des préparatifs des examens du Baccalauréat et du BEM, a indiqué dimanche un communiqué des services du Premier ministre.

Dans ce cadre, le Conseil a relevé "l'état d'avancement très appréciable des dispositions prises pour assurer les meilleures conditions pour la rentrée scolaire, universitaire et de formation professionnelle, ainsi que les mesures arrêtées au titre du dispositif national d'organisation des examens du Baccalauréat et du BEM dans tous respects (sanitaire, sécuritaire, organisationnel et logistique)", ajoute la même source.