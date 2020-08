Le Commandant régional de la Gendarmerie nationale (GN) de Constantine a présidé dimanche une cérémonie de sortie de la 60ème promotion des agents de la Police judiciaire à l'Ecole de la Gendarmerie nationale de Sétif, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Baptisée du nom du Chahid Labidi Rabeh, cette promotion "a suivi pendant deux années une formation physique et militaire, professionnelle et soutenue, en sus d'une formation spécialisée comprenant les aspects théoriques et pratiques", a précisé le communiqué. Les promotions sortantes, ajoute la même source, sont "celles d’aptitude militaire professionnelle 2e degré-Administration, d'aptitude militaire professionnelle 1er degré-Administration, de certificat militaire professionnel 2e degré-Administration, et des officiers de Police judiciaire". Au terme de la cérémonie, la famille du Chahid Labidi Rabeh dont le nom a été donné à la promotion sortante a été honorée.