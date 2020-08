La nouvelle gare routière de classe "A" d’Illizi a été réceptionnée par la Direction locale des Transports après finalisation de ses travaux et des procédures administratives afférentes, a-t-on appris dimanche des responsables du secteur.

Couvrant une superficie de trois (3) hectares, cette gare routière dispose de diverses structures, dont les quais, le parking de bus et de taxis, un hall d’accueil, des guichets de réservation, ainsi que divers locaux de services (fastfood, cybercafé, kiosques, section postale), a indiqué à l’APS le directeur des Transport de la wilaya, Youcef Meghraoui. D’une capacité d’accueil d’un million de voyageurs/an et ayant coûté 700 millions DA, la nouvelle gare routière va permettre de promouvoir le service public dans le domaine du Transport, et d’améliorer les conditions de confort et de voyage du citoyen.