Le Commandant de la 1er Région Militaire, le Général-Major Ali Sidane, a supervisé, dimanche à l’Ecole militaire polytechnique (EMP) "Chahid Taleb Abderrahmane" de Bordj El-Bahri (Alger), la cérémonie de sortie de la 47e promotion d’officiers ingénieurs et de la 5e promotion de la Formation complémentaire de Master.

La 47e promotion d’officiers ingénieurs se compose de 253 étudiants, dont 07 de la République du Cameroun et la 5e promotion de la Formation complémentaire de Master de 71 officiers stagiaires, relevant de différentes armes dans les spécialités, génie électrique, mécanique, chimie et informatique. Après le passage en revue des carrés de formations, le Commandant de l’Ecole, le Général Mohamed Saal a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé que les promotions avaient reçu des formations scientifiques et militaires théoriques et pratiques de "haut niveau. Précisant que les formations ont été dispensées par des cadres et des enseignants chercheurs "hautement qualifiés et compétents", il a souligné que les nouveaux diplômés sont ainsi aptes à s’acquitter de leurs nobles mis sions avec professionnalisme.

Le Général Saal a exhorté les nouveaux diplômés à "toujours œuvrer à la défense de la souveraineté, la sécurité et la stabilité de la Patrie". Dans la présentation de l'Ecole, à cette occasion, il a déclaré que cette "citadelle de formation" développe en ses étudiants le sens de l'innovation, l'initiative et l'excellence et veille à la réussite de leur cursus par la réunion de tous les condition d’enseignement, d'échange de connaissances et de travail d'équipe dans un environnement favorable. "Véritable pôle d'excellence, l’EMP forme l’élite des officiers ingénieurs et leaders de demain aptes à suivre les avancées scientifiques et technologiques dans les domaines militaire, de connaissance et de formation", a-t-il affirmé.

De même qu’elle est à même de "répondre aux besoins fonctionnels et opérationnels de l’ANP pour construire une défense moderne et efficace en mesure de s'acquitter avec compétence et professionnalisme de ses missions", a-t-il ajouté. Après la prestation de serment et la remise de diplômes aux élèves, le Général-Major Ali Sidane a donné son accord de baptiser la promotion sortante du nom du chahid, Mhemed Kribech. La cérémonie s'est poursuivie par une exhibition exécutée par les étudiants de la promotion sortante.

A la fin, le chef de la 1èr e Région militaire a inspecté les projets de fin d'étude des officiers ingénieurs de la promotion sortante, avant de rendre hommage à la famille du Chahid Mhemed kribech et signer le registre d'or de l'Ecole.