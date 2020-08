La fédération des comités de quartiers de Mila a lancé une initiative d’organisation de cours de soutien au profit des candidats au baccalauréat affectés par les deux secousses telluriques ayant frappé dernièrement la wilaya, a-t-on appris dimanche du président du bureau de wilaya de la fédération, Mohamed Lehchili.

"Les candidats concernés sont ceux issus des familles accueillis au stade communal Belkacem Belaïd du chef-lieu de wilaya", selon le même responsable qui a précisé que le bureau local de la fédération a recensé 90 candidats aux épreuves de la session de septembre prochain du baccalauréat devant bénéficier de l’initiative.

Des enseignants de diverses matières ont donné leur accord pour participer à cette action de "soutien et de solidarité" envers les sinistrés des deux secousses telluriques, a déclaré M. Lehchili qui a relevé que cette catastrophe naturelle ne doit pas influer sur leurs chances de succès dans ces examens.

Le siège du bureau de la fédération situé à la cité 300 logements a été aménagé pour accueillir c es élèves tout en mettant en place les dispositions de précaution contre la contagion par le nouveau coronavirus incluant le respect de la distanciation et la fourniture de bavettes et de liquides de désinfection, a-t-il fait savoir. Les cours débuteront "courant cette semaine", a assuré la même source , qui a ajouté que plusieurs parties ont apporté leur soutien pour étendre cette initiative aux candidats au baccalauréat issus des familles sinistrées qui se trouvent dans les autres centres d’accueil.