Quinze (15) pour cent seulement des adhérents à la Chambre d’Agriculture de la wilaya d’Ouargla se sont acquittés depuis le début de l’année 2020 de leurs cotisations annuelles, en raison notamment des mesures de prévention contre la Covid-19, a-t-on appris lundi du secrétaire général de cet organisme.

Le paiement des cotisations avec renouvellement des cartes est resté faible, sachant que sur les 30.664 adhérents, 4.696 membres ont effectué cette démarche depuis le début de l’année en cours, a précisé Mohand Lazri. Cette situation est expliquée par les mesures préventives contre la Covid-19 (faible affluence des adhérents et travail avec effectifs réduits à la Chambre), et ce, en dépit de l’importance de l’opération (paiement des cotisations) qui leur permet de bénéficier de divers avantages pour le développement de leurs activités, a-t-il ajouté. Parmi ces avantages figure le bénéfice des programmes de soutien agricole, tels que le forage de puits, l’acquisition de pivots d’irrigation et de fertilisants, le raccordement à l’électricité, en plus de profiter des sessions de formation dans divers domaines agricoles, a ajouté le responsable. L’an dernier, 600 agriculteurs et éleveurs ont suivi des sessions de formation sur les techniques de traitement des arbres fruitiers, les voies d’utilisations des pesticides et des fertilisants, ainsi que des techniques d’élevage, a fait savoir M.Lazri. La Chambre agricole d’Ouargla recense 30.664 affiliés, dont 27.052 agriculteurs (phoeniciculture, céréaliculture, cultures maraichères et arboriculture fruitière) et 3.612 éleveurs (élevage de caprins, ovins, camélidés et bovidés, cuniculture, aviculture et apiculture).