Les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, ont examiné dimanche à Alger les éventuels volets de coopération entre les deux secteurs, indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur.

M. Benziane qui a reçu M. Chitour, a fait part de "sa disponibilité à consacrer la coopération et le partenariat, eu égard aux compétences que recèle le secteur dans le domaine des énergies renouvelables (...) ainsi qu'en matière de communication pour expliquer le nouveau mode énergétique, les orientations, les politiques et les nouveaux projets inscrits". Pour sa part, M. Chitour a présenté un exposé sur son secteur, rappelant les projets et programmes stratégiques prévus par son département en vue d'atteindre les objectifs tracés, concrétiser la politique des énergies renouvelables à l'horizon 2035 et promouvoir le secteur de l'énergie solaire.

Dans le même sillage, M. Chitour a évoqué les projets relatifs à l'énergie solaire et à l'augmentati on des capacités de consommation aux plus hauts niveaux conformément aux normes internationales.

Il a également fait état des objectifs escomptés à savoir, la création de la richesse, la contribution à l'économie nationale, l'industrialisation, la diversification de l'économie, la création des postes d'emploi en faveur notamment des jeunes diplômés à travers le lancement des start-up, a ajouté le communiqué.

"Les deux ministres ont convenu d'œuvrer de concert à intensifier les rencontres de consultation, développer la recherche technologique et appliquée dans ce domaine vital afin de réaliser le développement durable", a conclu le document.