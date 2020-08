Une enveloppe d’un milliard de dinars a été débloquée au profit du secteur des travaux publics de la wilaya de Mascara pour l'entretien des chemins de wilaya et vicinaux dont la plupart sont situés dans des zones d’ombre a-t-on appris, dimanche, lors de la tournée d'inspection du wali, Abdelkhalek Siouda, consacrée aux projets du secteur des travaux publics.

Selon le responsable du secteur, Tahar Nekkache, la wilaya a bénéficié, dans le cadre du programme sectoriel de l’exercice 2020, d'un montant d'un milliard DA pour l’entretien de 55 km de routes communales et 24,25 km de chemins de wilaya. Certains chantiers ont déjà été lancés pour être livrés en octobre prochain.

Au cours de cette visite, le wali a inspecté des projets d'entretien de chemins vicinaux et de wilaya visant au désenclavement d'un certain nombre de zones d'ombre, à améliorer les conditions de vie des citoyens et à relancer le secteur économique.

Dans ce contexte, le wali s’est enquis du projet d'entretien du CW n 77 reliant la commune de Aouf (sud de la wilaya) aux régions du nord de la wilaya de Saïda ainsi que des projets d'entretien du chemin rural no 1 dans la commune de Beniane et du CW n 3 reliant les communes de Oued Taguia et Guerdjoum.

Le chef d e l’exécutif s’est intéressé aussi au projet de maintenance du chemin rural n 25 dans la commune de Ghris reliant le CW n 12 et la RN 06, le projet d'entretien du chemin communal n 1 dans la commune de Froha et le projet d'entretien du chemin rural n 5 dans la commune d'Aïn Fekkane.