La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et son partenaire Wintershall Dea ont signé un mémorandum d’entente afin d’examiner les possibilités de coopération dans les domaines d'exploration, de développement et de production d'hydrocarbures en Algérie et à l’International, a indiqué lundi un communiqué de Sonatrach.

La signature de ce protocole vise à renforcer le partenariat existant entre Sonatrach et Wintershall Dea, à travers la recherche de nouvelles opportunités de coopération, a précisé la même source.

La société Wintershall Dea est présente en Algérie depuis 2002.

Elle a participé au développement du projet Reggane Nord, depuis sa mise en production en 2017, a rappelé le document.