Le transport intercommunal, interrompu temporairement dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19, reprendra "bientôt" et "sous certaines conditions", a déclaré, dimanche, le wali de Médéa.

Les transporteurs opérant sur les lignes intérieur du territoire de la wilaya de Médéa seront "autorisés", dès les tous prochains jours, à "reprendre leur activité, mais doivent impérativement respecter les mesures sanitaires recommandées en matière de prévention contre la propagation du coronavirus, a indiqué Abass Badaoui, en marge d’une réunion consacrée aux préparatifs des examens du BAC et du BEM, a-t-on signalé.

Des instructions ont été données, dans ce sens, aux responsables de la direction locale du transport, afin de préparer la reprise des dessertes entres les communes, de sorte à ce que toutes les dispositions soient prises pour protéger les usagers et éviter les risques de propagation de la Covid-19 parmi cette catégorie ou leurs proches, a-t-on ajouté.

La reprise annoncée est "limitée", selon les services de la wilaya, du dimanche au jeudi, l’interdiction d e circulation pour les transport en commun, durant le vendredi et le samedi, restera en vigueur, précisant que le but de la reprise des dessertes, pendant les 5 jours de la semaine, est de faciliter les déplacements des citoyens, notamment les travailleurs, les aux candidats aux épreuves du BAC et du BEM et les étudiants qui s’apprêtent à rejoindre prochainement les bancs de l’université.