Près d’une centaine d’hectares de couvert végétal, a été ravagée par les feux, ces dernières 24 heures, dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris dimanche auprès des services de la protection civile.

Les flammes ont dévasté une superficie jugée "importante" de champs agricoles estimée à 40 hectares dans les communes d’Ain Abid, Didouche Mourad et Ain Smara, a précisé la cellule de la communication et de l’information des mêmes services. Durant la même journée, une surface similaire (40 hectares), a été également endommagée lors d’incendies signalés dans les dites régions, a-t-on précisé. La même source a souligné que des feux enregistrés samedi dernier dans les mêmes localités, ont provoqué la destruction de 10 ha de broussailles, 2 ha d’arbres de pin d’Alep, de 2700 m2 d’herbes sèches ainsi que 5 arbres d’eucalyptus. "Des brigades mobiles de la protection civile ont été dépêchées sur les lieux des incendies. Les feux ont finalement été maîtrisés et éteints avec la mobilisation de 31 agents ,9 camions d’extinction et une dizaine de véhicules de transmission et d’ambu lances ", a-t-on expliqué. Il est à noter que le dispositif anti -incendie 2020, est doté de tous les moyens humains et matériels nécessaires dont une colonne mobile permettant une intervention rapide en particulier dans les zones difficiles d’accès.