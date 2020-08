Une quantité de 1,72 million de quintaux de céréales, a été collectée par la coopérative de céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya de Constantine, au titre de la campagne moisson battage de la saison actuelle, a-t-on appris dimanche du directeur de cette coopération, Hocine Bouzaher. Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a détaillé à ce propos que la production recensée jusqu’à présent est constituée de 1,27 million de qx de blé dur, de 438.470 six de blé tendre, de 707,50 qx d’orge et de 530,80 qx d’avoine.

La production collectée dans la wilaya représente plus de 95 % de la récolte globale enregistrée à travers les différentes communes, ayant dépassé 2 millions de quintaux, dénombrés au titre de la campagne moisson battages 2019- 2020, qui vient d’être achevée, a-t-il précisé. Dans la wilaya de Constantine, quinze (15) points de stockage d’une capacité totale de près de deux (2) millions de qx, sont actuellement disponibles pour assurer l’opération de collecte de la production céréalière qui se poursuivra "jusqu’à la fin du mois de septembre prochain", a déclaré le même responsable

Le nombre de céréaliculteurs qui a bénéficié du crédit R’fig, au titre de cette campagne moisson-battage qui vient d' être achevée, a atteint 1.589 agriculteurs a révélé la même source. Pour rappel, plus de 400 moissonneuses-batteuses ont été mobilisées, afin de garantir le bon déroulement de cette campagne de récolte qui a ciblé plus de 90 200 hectares répartis sur les communes de la wilaya.