De fortes pluies ont entraîné l'évacuation de plus de 60.000 habitants dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest), ont indiqué dimanche les autorités locales. Les averses ont frappé l'ouest du bassin du Sichuan et la partie orientale de la zone du plateau dans l'ouest du Sichuan de samedi 8h00 à dimanche 8h00. Les eaux de 31 rivières de la province ont dépassé les niveaux d'alerte en raison des pluies continues.

Les terres agricoles, les transports, les infrastructures de la conservation de l'eau et d'autres infrastructures dans diverses parties de la province ont été endommagés à des degrés divers, y compris la capitale provinciale Chengdu, et les villes de Deyang et de Mianyang. Les averses ont entraîné l'évacuation de quelque 60.000 habitants dans ces régions. Aucun décès ou disparition n'a été signalé jusqu'à présent, a indiqué le centre provincial de la lutte contre les inondations et la sécheresse. L'observatoire météorologique provincial a émis une alerte jaune pour les orages samedi à 16h00, avant qu'une intervention d'urgence de niveau III pour la lutte contre les inondations n e soit émise. La Chine dispose d'un système d'intervention d'urgence face aux inondations à quatre niveaux, le niveau I représentant le plus élevé.