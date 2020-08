Un glissement de terrain vendredi dans un village du centre du Népal a fait 19 morts, selon un nouveau bilan établi dimanche par la police, qui perdait espoir de retrouver des survivants parmi les 19 autres personnes toujours portées disparues.

Une coulée de boue et de pierres s'est abattue tôt vendredi sur un village de montagne isolé du district de Sindhupalchowk, au nord-est de la capitale Katmandou. Onze corps ont été retrouvés et 27 personnes étaient portées disparues. La coulée a bloqué les routes, les autorités ont eu recours à des hélicoptères pour accéder au site. Huit victimes supplémentaires ont été retrouvées depuis. "Les recherches sont toujours en cours mais nous perdons espoir de retrouver vivants les (19) disparus", a déclaré un responsable de la police locale, Madhav Kafle. Depuis le début de la mousson mi-juin, des glissements de terrain et inondations ont causé la mort de plus de 200 personnes au Népal, 75 autres étant portées disparues, selon le ministère de l'Intérieur.