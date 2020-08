Un troisième lâcher de 500 perdrix Gambra a été effectué dimanche à Boubhir dans la commune d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris du président de la Fédération de chasse de la wilaya, Arezki Aider.

Selon M. Aider cette opération, est la dernière d’un programme de trois années entamé en 2018 et réalisé dans le cadre d’une convention signée entre la Fédération de chasse de Tizi-Ouzou, la conservation des forêts et le Centre cynégétique de Zeralda (CCZ), "visant la réhabilitation de la faune cynégétique par la reconstitution des populations de perdrix", a-t-il dit.

Ce troisième lâcher effectué après une semaine de mise en volière d’acclimatation des perdrix, s’est déroulée en présence du directeur du CCZ, Said Khetaoui et du représentant de la conservation des forêts de Tizi-Ouzou, le chef de service de la protection de la faune et de la flore, Mohand Skendraoui, a-t-on indiqué de même source.

Faisant le bilan du premier lâcher effectué en 2018, Aider Arezki l’a qualifié de "positif", avec plus de 32 % de taux de réussite.

Après ce lâcher expérimental qui s’est déroulé sur trois ans, un bilan sera effectué vers février prochain, a ajouté M.

Aider qui a évoqué la possibilité de réaliser d’autres lâchers sur deux années dans une autre région de la wilaya.

Des sites seront proposés à une équipe scientifique du CCZ qui va en choisir un.

Ce même responsable a indiqué qu’il est prévu un lâcher de faisans pour 2021, ajoutant que la Fédération, travaille sur un projet de lâcher de mouflons et de cerfs, en collaboration avec la conservation locale des forêts.