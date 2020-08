Des citoyens parmi les habitants de la cité El-Chott, au chef lieu de wilaya d’El-Oued, ont organisé dimanche une action de protestation pour appeler à mettre fin aux activités suspectes dans des zones d’habitation et au trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on constaté.

Les protestataires ont bloqué durant plus de trois (3) heures la RN-16 reliant El-Oued aux communes plus à l’Est en allant vers la wilaya de Tébessa, avec des barricades et des pneus enflammés, paralysant ainsi la circulation automobile et piétonne.

Ils ont scandé des slogans dénonçant les activités suspectes de plusieurs lieux de débauche dans les zones d’habitation, ainsi que les trafics de drogue, de psychotropes et de boissons alcoolisées qui y sont menés.

Les protestataires ont interpellé le wali d’El-Oued sur "l’urgence" d’une intervention de la force publique, à travers la sûreté et la gendarmerie nationales, à l’effet de mettre fin à ces dépassements qui menacent la sécurité et la stabilité dans la cité susmentionnée et les quartiers environnants. Des citoyens avaient également protesté samedi soir dans différents quartiers (Nezla, Nour et El-Houria), au centre ville d’El-Oued, pour appeler à "lutter contre les activités suspectes de trafics de dogue, de psychotropes et de boissons alcoolisées." Dans ce contexte, le Directeur de sûreté de la wilaya, le commissaire divisionnaire Abdelwahab Zabber, a affirmé qu’un plan opérationnel a été arrêté par les services de Police, à travers des descentes dans les foyers de criminalité afin de lutter, à travers le territoire de compétence, contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment les trafics de drogue, de psychotropes et de boissons alcoolisées. Les services de la sûreté nationale ont ainsi opéré, durant le premier semestre de cette année, 286 interventions au niveau de foyers de criminalité, ayant donné lieu à la saisie de 81,4 kilogrammes de drogue ainsi que près de 54.700 comprimés psychotropes et de 138.500 unités de boissons alcoolisées, a-t-il précisé.