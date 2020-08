Les éléments de la première Brigade de Recherche et d’Investigations (BRI 1), relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, ont démantelé, dernièrement, un réseau transfrontalier de trafic de stupéfiants et ont saisi une quantité de 81 kilos de résine de cannabis et procédé à l’arrestation de 11 individus, a-t-on appris, lundi, auprès de ce corps de sécurité.

L'opération a été enclenchée suite à des informations faisant état d’agissements suspects de membres d’un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de stupéfiants et le stockage de la drogue au niveau de la zone Oran-est (commune de Bir El-Djir) en vue de l’écouler sur le marché local et dans les wilayas limitrophes, selon la cellule de communication de la sûreté.

La même source ajoute qu’après la surveillance de membres de ce réseau, les enquêteurs ont réussi à localiser le lieu de stockage de la drogue et, après sa perquisition, ont découvert et saisi une quantité de 81 kilos de résine de cannabis, des armes blanches de différents types, ainsi que du gaz lacrymogène.

Poursuivant leur enquête, les policie rs ont pu déterminer les identités des membres de ce réseau, soit 11 personnes dont deux femmes, âgées entre 24 et 53 ans, la plupart des repris de justice.

Les mis en cause ont été arrêtés l’un après l’autre, précise la même source, ajoutant qu’une somme de 1,17 million DA représentant des revenus de ce trafic et 6 véhicules utilisés dans le transport et la commercialisation de la drogue ont été également saisis.

Accusés de détention, de transport et de commercialisation de stupéfiants, ces individus seront présentés, incessamment, devant la justice, indique la même source.