En plus, les tests ont détecté 23.101 nouveaux cas de nouveau coronavirus au cours de la même période, portant le nombre total de personnes ayant été testées positives à 3.340.197.

Le Brésil est le deuxième plus grand foyer de Covid-19 après les Etats-Unis, tant en nombre de décès que de cas.

L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays, est le plus durement touché, avec 699.493 cas d'infection et 26.852 décès, suivi par celui de Rio de Janeiro avec 194.279 cas et 14.562 décès, et celui de Ceara avec 197.619 cas et 8.133 décès, a précisé la même source.