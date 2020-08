Le nombre de cas infectés au Coronavirus traités dans les hôpitaux de la wilaya de Mascara est actuellement de 31 après la sortie d'autres malades guéris de la covid-19, a-t-on appris dimanche du wali Abdelkhalek Seyouda.

"Les six hôpitaux de la wilaya accueillant des cas de Covid-19 ne comptent à ce jour que 31 malades après la guérison et la sortie des établissements de santé des autres cas", a indiqué le chef de l'exécutif dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de réception d’une ambulance, un don d’un bienfaiteur de la wilaya au profit du secteur de la santé.

M. Seyouda a relevé que la wilaya de Mascara a enregistré ces derniers jours une baisse du nombre de cas enregistrés et l’éradication de plusieurs foyers et clusters. "C’est le cas de la région de Ghriss dont l’hôpital ne compte actuellement aucun malade Covid. Ce qui a permis d’atténuer la pression exercée sur le personnel du secteur," a-t-il ajouté. Par ailleurs, le wali a fait état de la réception, ces derniers jours, de plusieurs dons de bienfaiteurs pour soutenir les efforts de l'Etat devant faire face à la crise sanitaire.

Il s’agit notamment de deux ambulances affectées l’une à l'hôpital de Sig et l’autre au nouveau service des UMC de Mascara, d’un dispositif médical pour le diagnostic du virus Coronavirus, en plus de fournitures médicales et diverses aides alimentaires.

M Seyouda a fait part des préparatifs, en cours, en vue de la mise en service du nouveau service des UMC de la ville de Sig.

Ce dernier a une capacité d’accueil de 60 lits et s’ajoutera à un autre service similaire mis en service récemment au chef-lieu de wilaya.