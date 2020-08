Au moins 1.827 hospitalisations de sujets suspectés ou confirmés atteints de Covid-19 ont été assurées par le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr.

Benbadis de Constantine depuis l’apparition de la pandémie à ce jour, a révélé samedi Dr. Lynda Chakmak, directrice des activités médicales et paramédicales auprès de cette infrastructure de santé publique.

Relevant que le CHU de Constantine a été réservé, dans le cadre du plan de gestion de la crise du coronavirus, à la prise en charge des cas jugés "critiques" du coronavirus, notamment ceux présentant des comorbidités graves et chroniques, Dr. Chakmak a indiqué que le CHU Dr.

Benbadis a dû "+assumer+ (de prendre en charge) des pics de 120 admissions par jour." "Les flux conséquents de cas atteints du coronavirus, conjugués au déficit qui était enregistré en matière d’approvisionnement en oxygène médical avaient mis à rude épreuve le professionnalisme du personnel soignant du CHU," a considéré la directrice des activités médicales et paramédicales.

Dr. Lynda Chakmak a également fait état d’une "diminution ces derniers jours" du nombre des consultations et hospitalisations de sujets atteints de la Covid-19 au CHU Dr. Benbadis, arguant que cette "stabilisation" s’explique notamment par le respect des gestes barrières et le port de masque en particulier.

Affirmant que cette infrastructure hospitalière dispose de tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour faire face à la situation, la même responsable a rappelé l’achèvement de l’opération de réhabilitation du réseau de distribution de l’oxygène médical du service Ibn Sina, ce permettra, a-t-elle dit, "d’assurer une oxygénothérapie pour 80 malades atteints de Covid-19 sans interruption ou baisse de pression en une seule solution (une seule conduite d’amenée d’oxygène médicale)." Au moins 264 lits, répartis sur le CHU-Dr Benbadis, l’hôpital El Bir, au chef lieu de wilaya, et l’hôpital de la commune de Didouche Mourad avaient été mobilisés pour la prise en charge des cas confirmés atteints de la Covid-19.