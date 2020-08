Plus de 50 millions de masques de protection destinés au grand public ont été produits entre le 20 juin et le 1er août, a fait savoir mercredi à Alger le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.

Intervenant lors de la réunion Gouvernement-walis, M. Benbahmed a précisé que la production de masques de protection contre la pandémie Covid-19 a connu une tendance haussière, passant de 6,21 millions unités/semaine, du 14 au 20 juin, à 8,22 millions unités/semaine entre le 19 et le 25 juillet dernier. La wilaya de Sétif arrive en tête avec la production de15 millions unités, selon les chiffres présentés par le ministre.

Concernant les nouveaux projets industriels dans le secteur pharmaceutique, M. Benbahmed a fait état de préparatifs en cours pour le lancement de 40 projets durant la période 2020/2022, dont quatre pour la production de médicaments anticancéreux, un projet pour les injections, quatre autres dans le domaine des produits biotechnologiques et deux pour la production de l'insuline. L'Algérie comptait à la fin de l'année écoulée, 97 unités de production pharmaceutique, réparties sur 21 wilayas, dont 49 unités au Centre, 36 à l'Est et 12 à l'Ouest, selon les données présentées par le ministre.

La rencontre Gouvernement-walis, qui se déroule en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du gouvernement, des walis, des cadres centraux et locaux et des élus, est consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre des orientations du président de la République.