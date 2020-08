Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 195 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers le territoire national au cours des dernières 24 heures, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Par ailleurs, deux personnes sont décédées par noyade en mer au cours de la même période: un homme de 72 ans, à la plage surveillée Tizirine, commune de Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, et un autre âgé de 50 ans, noyé hors horaires de surveillance, à la plage Caralaise, commune d'Ain Turk, dans la wilaya d'Oran.

A noter que le corps d'une personne de sexe masculin âgé de 40 ans, portée disparue en mer depuis le 13 août dernier, a été repêché à la plage El Beldj, commune de Sidi Abdelaziz, dans la wilaya de Jijel.

Concernant les incendies en milieu naturel, les unités de la Protection civile sont intervenues pour éteindre 68 incendies, qui ont ravagé 121 ha de forêt, 10 ha de maquis, 160 ha d'herbes, 700 bottes de foins, 1.079 arbres fruitiers et 17 palmiers.

En matière de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile o nt effectué, durant les dernières 24 heures, 84 opérations de sensibilisation à travers 15 wilayas (49 communes), portant sur la pandémie du Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement, ainsi que les règles de distanciation physique.

Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre, 92 opérations de désinfection générale à travers 18 wilayas (54 communes) qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés et zones résidentielles.

Ces deux opérations ont mobilisé 436 agents, 63 ambulances, 55 engins de la Protection civile qui ont procédé, d'autre part, à la mise en place de dispositifs de surveillance dans 18 sites d'hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés, à travers 7 wilayas: Alger, Tizi-Ouzou, Mostaganem , Constantine, Boumerdès, Annaba et El Oued.