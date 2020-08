Le ministre des Affaires religieuses des wakfs, Youcef Belmahdi a souligné, samedi à Alger, que la discipline des fidèles et leur respect des mesures sanitaires de prévention contre la Covid-19 « accélèrera » la réouverture totale des mosquées.

« La discipline des fidèles et leur respect des mesures sanitaires préventives accélèrera la réouverture totale de toutes les mosquées de la République », a déclaré M. Belmahdi qui supervisait la réouverture de la mosquée Khaled Larbi dans la commune de Heraoua pour l’accomplissement de la prière du Dohr.

Saluant la discipline et la bonne conduite dont ont fait preuve les fidèles lors de la prière d’El Fedjr à travers les 19 wilayas non soumises au confinement sanitaire, le ministre a indiqué avoir eu des échos rassurants sur la conformité au protocole sanitaire des fidèles ayant porté leurs masques et apporté leurs gels hydro-alcooliques et leurs tapis de prière ».

M. Belmahdi a tenu à saluer les imams, les associations, les comités, les bénévoles et les organisateurs pour leur rôle « efficient » dans la réouverture progressive des mosquées, souhaitant que la mobilisation, la prudence et la vigilance restent de mise à tous les niveaux, pour préserver la sécurité sanitaire du pays.

Le ministre a insisté sur le strict respect par les imams des horaires de l’appel à la prière décidés par la commission ministérielle de la fatwa et des autres mesures prises à cet effet. Le ministre a, ensuite, effectué une brève visite à l’école coranique Imam Makel et ses différentes structures, ou il a reçu des explications sur le rôle joué par cet établissement dans la récitation et l’exégèse du Saint Coran aux différentes catégories de jeunes. Il a visité également l’Ecole de l’imam Malek des études coraniques ou il a reçu des explications sur ses différents espaces et sur son rôle dans l’enseignement des sciences coraniques, des sciences de la Charia et de jurisprudence dans tous les paliers éducatifs. 429 mosquées à Alger sont concernées par la réouverture à partir de ce samedi, dans le cadre de la levée progressive du confinement sanitaire et le strict respect des mesures préventives décidées par les services du Premier ministre pour la réouverture graduelle des mosquées, et ce dans le respect des mesures préventives de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). Concernant les conditions et mesures s anitaires prises à cet effet, l’interdiction de la prière du vendredi au niveau des mosquées jusqu’à nouvel ordre et les mosquées sont ouvertes exclusivement pour l’accomplissement des prières du Dohr, Asr, Maghreb et Icha, tout au long de la semaine.

Cependant, l’accès est interdit aux femmes et aux enfants âgées de moins de 15 ans, ainsi qu'aux personnes vulnérables, avec le maintien de la fermeture des salles de prière (mussalate) et des écoles coraniques. La fermeture des lieux d’ablution sera également maintenue, avec l'insistance sur le port obligatoire des masques de protection avant d’accéder à la mosquée, et les fidèles devront ramener leurs tapis de prière personnels et garder une distance de 1,5 mètre au minimum.