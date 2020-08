Une nouvelle mesure réglementaire a été prise au profit des opérateurs économiques afin d'encadrer les opérations d'exportation vers les pays voisins (Mali, Niger et Mauritanie), a indiqué samedi un communiqué du ministère du Commerce.

"Le ministère informe l'ensemble des opérateurs économiques assurant des opérations d'exportation vers les pays voisins, le Mali, le Niger et la Mauritanie, qu'une nouvelle mesure réglementaire a été prise à l'effet d'encadrer ces opérations en garantissant le transport des produits exportés par le groupe de transport des marchandises et de logistique (Logitrans), jusqu'au point kilométrique (0) sur les frontières avec chaque pays, pour qu'il soit un point de transit et de réception de marchandises par la partie importatrice des pays voisins, et ce dans le respect total de toutes les mesures de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus, édictées par les pouvoirs publics", a précisé le communiqué.

En ce qui concerne les opérateurs économiques qui utilisent leurs propres moyens pour le transport des marchandises desti nées à l'exportation, ajoute la source, "ils sont tenus de respecter strictement toutes les mesures sanitaires de protection contre la propagation du Coronavirus, notamment après la livraison des marchandises à l'intérieur des pays importateurs".

Afin d'éviter toute entrave pouvant avoir des répercussions négatives sur le bon déroulement de ces opérations, le ministère appelle chaque opérateur économique à informer l'importateur de la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires à la réception de marchandises exportées au niveau des points frontaliers à fixer à cet effet.