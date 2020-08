Le coup d’envoi "progressif et contrôlé" de la saison estivale, retardé cette année par le contexte sanitaire particulier du à la propagation du Covid-19, a été donné samedi à partir de la plage La Messida relevant de la commune de Souarekh (El Tarf), dans le respect des conditions sanitaires requises pour préserver la santé des citoyens.

Différents partenaires (agents de la protection civile, policiers, gendarmes, bénévoles et mouvements associatifs) veillent, depuis la matinée, à l’application du dispositif sanitaire mis en place à cet effet pour permettre aux estivants y affluant de profiter de la fraîcheur de la mer tout en préservant leurs vies et celles des autres. La cérémonie d’ouverture progressive de la plage La Messida, se trouvant à près d’une dizaine de km de la ville côtière d’El Kala, a été présidée par le chef de daïra, Toufik Idris, et les présidents des assemblées populaires communales (APC) d’El Kala et Souarekh qui ont, tour à tour, rappelé l’importance du suivi des conditions sanitaires prévues, notamment le port de masques de protection et la distanciation physique.

Un rappel de la décision portant ouverture graduelle et contrôlée des plages et des mosquées, ainsi que des espaces récréatifs et autres, pris, récemment, par le président de la République, a été, dans ce contexte, mis en exergue par les intervenants qui ont également insisté sur le strict respect du protocole sanitaire de prévention et de protection contre la propagation de la Covid-19.

Il est également question, selon la directrice locale de l’artisanat, Nedjla Bechainiya, de l’affichage des mesures barrières et de prévention au niveau des accès des neuf plages ouvertes, dans un premier temps, aux dairas de Ben M’Hidi et El Kala, ainsi que le contrôle de la température des estivants par le biais de thermomètres thermiques frontaux et l’aménagement de bacs à ordures pour le ramassage des masques de protection.

La décision progressive d’ouverture des plages dans la wilaya d’El Tarf concerne neuf (09) plages, entre autres, la vieille Calle, Messida, El Mordjane à El Kala et El battah, Sabbé, El Chatt à Ben M’hidi, où l’ensemble des conditions sanitaires requises ont été réunies et saluées par des estivants.