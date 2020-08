La direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Mascara a débloqué, dernièrement, un montant de 126 millions DA pour l’aménagement de 13 cités d’habitation au chef-lieu de wilaya, a-t-on appris, samedi, de la directrice de cet organisme, Fatiha Mokdad. Cette enveloppe financière a été allouée à partir des revenus de la taxe d’habitation acquittée par les citoyens au Trésor public à travers les redevances d'électricité et de gaz pour le financement d’opérations d’aménagement et d'amélioration de l'environnement urbain au niveau de 13 quartiers de la ville de Mascara.

Certains de ces projets ont été achevés et d’autres sont en cours de réalisation. Les travaux portent sur le ravalement des façades extérieures des bâtiments, la rénovation des parties communes telles que les escaliers, le nettoyage des caves et l'élimination des déchets et des eaux stagnantes sources de prolifération des insectes et des odeurs nauséabondes. Les services de la wilaya ont débloqué un budget supplémentaire de 79 millions DA, puisés du fonds de garantie et solidarité aux collectivi tés locales pour l’éclairage public des cités de Baba Ali, Sidi Said, Sidi Bousekrine et Medebbar, la réalisation d’un mur de soutènement et la pose d’équipements d’éclairage public de Haï "zone 12" et l’aménagement des cités Medebar et Sidi Saïd. D’autres travaux d’aménagement ont été lancés dans de nombreux quartiers financés par d'autres programmes d'aménagement comme l'aménagement du nouveau quartier (1500+900 logements) sur le chemin de la commune de Mamounia pour une enveloppe de 120 millions DA. Les travaux concernent l'éclairage public, les voiries intérieures, l’aménagement externe, la réalisation de canalisations pour la fibre optique. L’entreprise Sonelgaz a été chargée de la réalisation du réseau de distribution d’électricité. Le chantier a dépassé un taux d’avancement de l’ordre de 80%, a ajouté la même responsable. Par ailleurs, dans trois autres quartiers, des opérations d’aménagement et de réaménagement ont été programmées pour un montant de 120 millions de dinars. Le quartier "Chouhada" a bénéficié des travaux portant l’ouverture de voies d’accès internes et l’aménagement externe d’une valeur de 72 millions DA, a-t-on souligné.